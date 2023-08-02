Трамп выдвинули обвинения по делу о штурме Капитолия

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным пунктам в рамках дела о попытках отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

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Обвинение против Трампа выдвинуло Федеральное большое жюри присяжных, передает CNN.

Сообщается, что бывший президент США обвиняется по четырем статьям, а именно: "заговор с целью обмана Соединенных Штатов", "заговор с целью препятствования официальному расследованию", "препятствование и попытка препятствования официальному расследованию", "заговор против прав граждан".

"Вскоре после дня выборов ответчик также прибег к незаконным средствам, чтобы уменьшить количество законных голосов и взорвать результаты выборов", – говорится в обвинительном заключении.

Издание сообщает, что "последнее дело против Трампа считается самым серьезным предательством бывшего президента своим конституционным обязанностям, когда его усилия, направленные на то, чтобы остаться в Белом доме после проигрыша на выборах 2020 года, преследовали цель взорвать демократию США и давнюю американскую традицию. мирной передачи президентских властей".

Отмечается, что сговор с целью отмены результатов выборов закончился штурмом здания Капитолия 6 января, когда Конгресс собирался на заседание, чтобы объявить победителем Джо Байдена. До этого Трамп начал кампанию, чтобы надавить работников избирательных комиссий Штатов, законодателей, чиновников Министерства юстиции и даже вице-президента Майка Пенса, чтобы они не признавали результаты выборов. Трамп должен явиться в федеральный суд в Вашингтоне 3 августа.

Также издание сообщает, что в дело также включили шесть человек, находившихся с заговором с бывшим президентом США. Среди обвиняемых 4 неназванных адвоката, которые помогали Трампу повлиять на результаты выборов в США.

Кроме того, обвинения выдвинуты против неназванного чиновника из Министерства юстиции, который "пытался использовать Министерство юстиции для открытия фиктивных расследований преступлений на выборах и влиять на законодательные органы штатов посредством заведомо ложных заявлений о фальсификации выборов". Спецпрокурор Смит также упоминает в обвинении неназванного "политического консультанта, который помог реализовать план подачи фальсифицированных списков кандидатов в президенты, чтобы воспрепятствовать процедуре сертификации".

"Выдвижение Смитом обвинений станет проверкой, сможет ли система уголовного правосудия быть использована для привлечения Трампа к ответственности за его поведение после выборов после того, как он был оправдан в судебном процессе по импичменту, связанному с его действиями в тот день", – добавляет издания.

Напомним, ранее сообщалось, что предыдущий президент США и вероятный кандидат на следующих выборах от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает настаивать, что "завершит войну в Украине за 24 часа".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, обещавшего закончить войну России против Украины за 24 часа.

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