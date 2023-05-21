Победа Трампа будет означать "конец Украины" – Хиллари Клинтон

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году будет означать "конец Украины".

Об этом она заявила в интервью Financial Times.

По мнению Клинтон, переизбрание Дональда Трампа в 2024 году будет означать "конец демократии" в США и "конец Украины".

Клинтон сказала, что не верит в победу Трампа, но предупредила, что если это все-таки произойдет, он выведет США из НАТО. По ее мнению, именно на это рассчитывал российский диктатор Путин в 2020 году, считая, что Трамп выигрывает президентские выборы.

"Смотрите, Трамп был тем подарком, который продолжал давать выгоды таким людям, как Си Цзиньпин и Путин. Он был настолько влюблен в авторитарии, он был неспособен к любому стратегическому подходу к Китаю, и вы знаете, он явно собирался делать все, что Путин хочет по отношению к НАТО", — сказала Клинтон, проигравшая президентские выборы Трампу в 2016 году.

Она описала Путина как "сложного, мессианского, самовлюбленного авторитарного".

Кроме того, политика заявила, что Си Цзиньпин планировал сделать "ход против Тайваня" через несколько лет, но война в Украине его отбросила назад.

Ранее Хиллари Клинтон заявила, что нападений на Украину со стороны России можно было избежать, если бы Запад остановил Путина в Грузии.

Напомним, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США. Также он "анонсировал" Третью мировую войну.

В ответ Владимир Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом.