США готують для України новий пакет військової допомоги - Politico

У Сполучених Штатах готують новий пакет військової допомоги для ЗСУ, про який оголосять на початку наступного тижня.

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Про це інформує видання Politico з посиланням на власні джерела.

У Міністерстві оборони США повідомили, що новий пакет військової допомоги анонсують наступного тижня, але поки не відомо, що саме до нього увійде.

Зазначимо, що останній пакет допомоги від Сполучених Штатів увійшли додаткові засоби ППО, артилерійські та інші боєприпаси, а також бронетехніка та засоби протитанкової боротьби на суму 400 млн доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині низка політиків закликають уряд поставити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Крім того, ми раніше інформували, що політичний експерт Валерій Клочок наголосив, що Україна отримає від США всю обіцяну зброю, попри будь-які результати виборів президента Америки, які відбудуться у листопаді 2024 року.

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