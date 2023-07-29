Чи вплинуть вибори у США на постачання зброї Україні – експерт пояснив

Політичний експерт Валерій Клочок наголосив, що Україна отримає від США всю обіцяну зброю, попри будь-які результати виборів президента Америки, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Про це експерт розповів в ефірі національного телемарафону.

"Праймеріз (голосування, у якому обирається один кандидат від партії - ред.) у Сполучених Штатах Америки відбудеться у січні місяці орієнтовно, напередодні початку виборчої кампанії. Вибори – у листопаді 2024 року. Тому до кінця року ми отримаємо і літаки, і далекобійні снаряди... Тому що наша кінцева мета – завершення війни – напряму залежить від виборів у Сполучених Штатах Америки... Сьогодні США регулюють графік поставок озброєння... Треба розуміти, що їхній інтерес у цій війні, в тому числі, і вибори президента Джо Байдена на наступний термін", - пояснив він.

Нагадаємо, німецькі політики закликають передати Україні далекобійні ракети Taurus.

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