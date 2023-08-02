Росія вночі атакувала Україну "шахедами"

Ударні БпЛА атакували Київ з південно-західного та північного напрямків.
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА, зокрема звуки вибухів чули у столиці та Одеські області.
Про це інформують Повітряні сили та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"У столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив Попко.
В свою чергу повітряні сили повідомляють, що ударні БпЛА атакували Київ з південно-західного та північного напрямків.
Також повідомляється про групу "шахідів" в Одеській області, зокрема в Ізмаїльському району.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення. У Святошинському було загоряння дерева. В Голосіївському районі інформація на місці не підтвердилася. Жертв і потерпілих у столиці немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі, 2 серпня у декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракет та іранських ударних БпЛА "Шахед".
Крім того, ми раніше інформували, що 1 серпня російські війська атакували Харків безпілотниками. Окупаційні війська вдарили по цивільній інфраструктурі.
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