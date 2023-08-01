2 августа – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 августа, в православном календаре – день памяти пророка Илии. Пророк Илия был одним из величайших пророков Ветхого Завета, жившего в девятом веке до рождения Христа. Он был преданным служителем истинного Бога и смело выступал против идолопоклонства и беззакония.

Он родился в Тишбе, маленьком городке в Галааде, к востоку от реки Иордан.

Илия совершил много чудес с помощью Божьей силы, таких как остановка дождя на три года, разделение Иордана своим плащом, воскресение сына вдовы из Сарепты, победа над 450 пророками Ваала на горе Кармел, уничтожение 100 солдат царя Ахазии огнем с неба.

Согласно церковным преданиям, Илия явился вместе с пророком Моисеем перед Иисусом Христом во время Его Преображения на горе Фавор. А еще он был одним из трех человек в Библии, которых Бог взял живыми на небо. Другими двумя были Енох и апостол Иоанн.

Существует пророчество, что пророк Илия вернется на землю перед Вторым Пришествием Христа, чтобы предупредить людей о суде Божьем. В Украине пророк Илью традиционно связывают с грозами, молниями и дождями. Считается, что в этот день они ездят по небу на своей колеснице и наказывают безбожников.

Приметы 2 августа

Народные приметы 2 августа / Фото: Pexels

Облачное утро указывает на хороший урожай озимых.

Отрывочный и короткий гром – ждите ясной погоды.

Гром долгий и не резкий – будет плохая погода.

Что завтра нельзя делать

Издавна считалось, что с 2 августа больше нельзя купаться в водоемах. Церковь также запрещала любую тяжелую физическую работу. Не разрешено ссориться, ругаться, злословить, а еще оскорблять домашних животных.

Что можно делать завтра

Среди наших предков была традиция устраивать 2 августа пышные застолья. Так они показывали свое уважение Пророку. Обычно время проводилось не только с семьей, но и с друзьями.

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