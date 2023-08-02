Исландия первой из европейских стран закрыла свое посольство в РФ

Решение закрыть работу своего представительства не разрыв дипломатических отношений между странами.

Исландия решила первой из стран Европы прекратить работу своего посольства в Москве.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел страны.

В посольстве заявили, что решение закрыть работу своего представительства не разрыв дипломатических отношений между странами.

"Решение о прекращении деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений. Как только позволят условия, государство уделит приоритетное внимание возобновлению работы своего посольства в Москве", — говорится в сообщении.

Отметим, что посольство Исландии также принимало граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таллине мужчина забросал здание российского посольства яйцами. Его задержала местная полиция.

Кроме того, мы ранее информировали, что из Молдовы вышлют часть российского дипломатического персонала. Такое решение приняло правительство страны.

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