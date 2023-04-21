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Молодой человек поджег себя у посольства США в Копенгагене

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Молодой человек поджег себя у посольства США в Копенгагене

Полиция работает на месте самоподжига 18-летнего мужчины в Копенгагене у посольства США / Фото: скриншот с видео

18-летнего парня, совершившего самоподжог, госпитализировали, угрозы его жизни от полученных ожогов нет.

В пятницу, 21 апреля, 18-летний датчанин поджег себя перед посольством США в столице Дании Копенгагене.

Об этом сообщила полиция Копенгагена в Twitter.

"Пожар ликвидирован, мужчина в сознании", — говорится в сообщении.

Молодого мужчину, совершившего самоподжог, доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Позже в полиции заверили, что угрозы его жизни нет.

Как сообщает датский телеканал TV2, об инциденте проинформировали полицию из американского посольства, позвонив в 10:38.

На опубликованных с места происшествия кадрах видна полиция и пожарные.

Вскоре полиция сообщила, что 18-летнему гражданину Дании не предъявлено обвинение ни в одном преступлении. Мотивы его поступка не комментируют.

Напомним, 13 апреля перед Генеральным консульством Украины в Кракове 63-летний гражданин Украины неожиданно поджег себя. Его сразу доставили в больницу, но жизнь потерпевшего спасти не смогли.

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Дата публикации
Просмотры
96
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