Молодой человек поджег себя у посольства США в Копенгагене

18-летнего парня, совершившего самоподжог, госпитализировали, угрозы его жизни от полученных ожогов нет.

В пятницу, 21 апреля, 18-летний датчанин поджег себя перед посольством США в столице Дании Копенгагене.

Об этом сообщила полиция Копенгагена в Twitter.

"Пожар ликвидирован, мужчина в сознании", — говорится в сообщении.

Vi er til stede foran den americana ambassade på Dag Hammerskjölds Allé på Østerbro. Her har en mand tilsyneladende sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er ved bevidsthed. Vi opdaterer her, når der er nit #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 21, 2023

Молодого мужчину, совершившего самоподжог, доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Позже в полиции заверили, что угрозы его жизни нет.

Как сообщает датский телеканал TV2, об инциденте проинформировали полицию из американского посольства, позвонив в 10:38.

На опубликованных с места происшествия кадрах видна полиция и пожарные.

Вскоре полиция сообщила, что 18-летнему гражданину Дании не предъявлено обвинение ни в одном преступлении. Мотивы его поступка не комментируют.

Напомним, 13 апреля перед Генеральным консульством Украины в Кракове 63-летний гражданин Украины неожиданно поджег себя. Его сразу доставили в больницу, но жизнь потерпевшего спасти не смогли.

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