Звезда "Людей Икс" Лев Шрайбер в третий раз станет отцом — СМИ

Голливудский актер Лев Шрайбер и его девушка, "Мисс Южная Каролина" Тейлор Нейсен, ждут ребенка.

Радостной новостью поделились друзья пары с изданием Daily Mail. По словам инсайдеров, 31-летняя Тейлор вскоре подарит актеру третьего ребенка. Однако актер и модель пока не делают официальных заявлений.

Лев Шрайбер и Тейлор Нейсен / Фото: Associated Press

Лев и Тейлор вместе уже пять лет. Пара начала свои отношения в 2018 году и сначала скрывала свой роман от окружающих. Впрочем, в 2019 году актер и модель стали жить вместе.

Звезда "Людей Икс" уже воспитывает двух сыновей от предварительного брака с Наоми Уоттс — 15-летнего Сашу и 14-летнего Сэмюэля. Экс-супруги сохранили хорошие отношения после развода, поэтому сейчас иногда Лев со своей девушкой проводят время вместе с его бывшей женой и детьми.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Шрайбер и его возлюбленная активно поддерживают украинцев. В ноябре 2022 года актер помог собрать немалую сумму средств для приобретения генераторов в украинские больницы.

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