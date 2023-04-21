Зірка "Людей Ікс" Лієв Шрайбер втретє стане батьком - ЗМІ

31-річна дівчина актора вагітна.
Голлівудський актор Лієв Шрайбер та його дівчина, "Міс Південна Кароліна" Тейлор Нейсен, чекають на дитину.
Радісною новиною поділилися друзі пари з виданням Daily Mail. За словами інсайдерів, 31-річна Тейлор незабаром подарує актору третю дитину. Однак актор та модель поки що не робити офіційних заяв.
Як відомо, Лієв та Тейлор разом вже п'ять років. Пара почала свої стосунки 2018 року і спочатку приховувала свій роман від оточуючих. Втім, 2019 року актор та модель почали жити разом.
Зірка "Людей Ікс" вже виховує двох синів від попереднього шлюбу з Наомі Уотс - 15-річного Сашу та 14-річного Семюеля. Експодружжя зберегло гарні стосунки після розлучення, тож зараз іноді Лієв зі своєю дівчиною проводять час разом з його колишньою дружиною та дітьми.
Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні Шрайбер та його кохана активно підтримують українців. У листопаді 2022 актор допоміг зібрати чималу суму коштів для придбання генераторів в українські лікарні.
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