Зірка "Людей Ікс" Лієв Шрайбер втретє стане батьком - ЗМІ

Голлівудський актор Лієв Шрайбер та його дівчина, "Міс Південна Кароліна" Тейлор Нейсен, чекають на дитину.

Радісною новиною поділилися друзі пари з виданням Daily Mail. За словами інсайдерів, 31-річна Тейлор незабаром подарує актору третю дитину. Однак актор та модель поки що не робити офіційних заяв.

Лієв Шрайбер та Тейлор Нейсен / Фото: Associated Press

Як відомо, Лієв та Тейлор разом вже п'ять років. Пара почала свої стосунки 2018 року і спочатку приховувала свій роман від оточуючих. Втім, 2019 року актор та модель почали жити разом.

Зірка "Людей Ікс" вже виховує двох синів від попереднього шлюбу з Наомі Уотс - 15-річного Сашу та 14-річного Семюеля. Експодружжя зберегло гарні стосунки після розлучення, тож зараз іноді Лієв зі своєю дівчиною проводять час разом з його колишньою дружиною та дітьми.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні Шрайбер та його кохана активно підтримують українців. У листопаді 2022 актор допоміг зібрати чималу суму коштів для придбання генераторів в українські лікарні.

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