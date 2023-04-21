Юнак підпалив себе біля посольства США в Копенгагені

18-річного хлопця, який вчинив самопідпал, госпіталізували, загрози для його життя від отриманих опіків немає.

У п'ятницю, 21 квітня, 18-річний данець підпалив себе перед посольством США в столиці Данії Копенгагені.

Про це повідомила поліція Копенгагена у Twitter.

"Пожежу ліквідовано, чоловік притомний", - йдеться у дописі.

Vi er til stede foran den amerikanske ambassade på Dag Hammerskjölds Allé på Østerbro. Her har en mand tilsyneladende sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er ved bevidsthed. Vi opdaterer her, når der er nyt #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 21, 2023

Юнака, який вчинив самопідпал, доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Згодом у поліції запевнили, що загрози його життю немає.

Як повідомляє данський телеканал TV2, про інцидент поінформували поліцію з американського посольство, зателефонувавши о 10:38.

На опублікованих з місця події кадрах видно поліцію і пожежників.

Невдовзі поліція повідомила, що 18-річному громадянину Данії не висунули звинувачень у жодному злочині. Мотиви його вчинку не коментують.

Нагадаємо, 13 квітня перед Генеральним консульством України в Кракові 63-річний громадянин України неочікувано підпалив себе. Його одразу доставили до лікарні, але життя потерпілого врятувати не змогли.

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