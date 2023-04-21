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Юнак підпалив себе біля посольства США в Копенгагені

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Юнак підпалив себе біля посольства США в Копенгагені

Поліція працює на місці самопідпалу 18-річного чоловіка у Копенгагені біля посольства США / Фото: скриншот з відео

18-річного хлопця, який вчинив самопідпал, госпіталізували, загрози для його життя від отриманих опіків немає.

У п'ятницю, 21 квітня, 18-річний данець підпалив себе перед посольством США в столиці Данії Копенгагені.

Про це повідомила поліція Копенгагена у Twitter.

"Пожежу ліквідовано, чоловік притомний", - йдеться у дописі.

Юнака, який вчинив самопідпал, доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Згодом у поліції запевнили, що загрози його життю немає.

Як повідомляє данський телеканал TV2, про інцидент поінформували поліцію з американського посольство, зателефонувавши о 10:38.

На опублікованих з місця події кадрах видно поліцію і пожежників.

Невдовзі поліція повідомила, що 18-річному громадянину Данії не висунули звинувачень у жодному злочині. Мотиви його вчинку не коментують.

Нагадаємо, 13 квітня перед  Генеральним консульством України в Кракові 63-річний громадянин України неочікувано підпалив себе. Його одразу доставили до лікарні, але життя  потерпілого врятувати не змогли.

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Дата публікації
Перегляди
368
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