В России пенсионерка сожгла 6 домов соседей: почему она это сделала

Женщина оставила без крова 15 человек.

В Пермском крае России пенсионерка сожгла шесть частных домов в попытках избавиться от сухой травы.

Об этом сообщает российский паблик Shot.

73-летней жительнице поселка Горки Косинского района надоел сухостой возле ее дома, поэтому женщина решила самостоятельно устроить контролируемое сжигание травы. Однако все пошло по плану.

Сначала вспыхнул дом пенсионерки, а затем пламя перебросилось на соседние здания. Все дома были деревянными, поэтому шесть из них полностью выгорели. Женщина оставила без крова 15 человек, среди которых четверо детей. Среди владельцев уничтоженного жилья – трое пенсионеров и трое безработных.

Никто из людей не пострадал. Все разъехались к родственникам.

По предварительным оценкам, ущерб от поступка пенсионерки составляет около 3 млн руб. (около 1 млн. 359 тыс. грн).

В ситуации разбираются работники отдела надзорной деятельности МЧС.

Напомним, ранее в апреле бурятские пожарные планово выжигали сухую траву в поле у села Солонцы и случайно сожгли пол села.

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