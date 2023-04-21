В России пенсионерка сожгла 6 домов соседей: почему она это сделала

Женщина оставила без крова 15 человек.
В Пермском крае России пенсионерка сожгла шесть частных домов в попытках избавиться от сухой травы.
Об этом сообщает российский паблик Shot.
73-летней жительнице поселка Горки Косинского района надоел сухостой возле ее дома, поэтому женщина решила самостоятельно устроить контролируемое сжигание травы. Однако все пошло по плану.
Сначала вспыхнул дом пенсионерки, а затем пламя перебросилось на соседние здания. Все дома были деревянными, поэтому шесть из них полностью выгорели. Женщина оставила без крова 15 человек, среди которых четверо детей. Среди владельцев уничтоженного жилья – трое пенсионеров и трое безработных.
Никто из людей не пострадал. Все разъехались к родственникам.
По предварительным оценкам, ущерб от поступка пенсионерки составляет около 3 млн руб. (около 1 млн. 359 тыс. грн).
В ситуации разбираются работники отдела надзорной деятельности МЧС.
Напомним, ранее в апреле бурятские пожарные планово выжигали сухую траву в поле у села Солонцы и случайно сожгли пол села.
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