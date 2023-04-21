Отравила украинку-двойника чизкейком: в США россиянку приговорили к 21 году тюрьмы

Судья Верховного суда Квинса, США, приговорил 47-летнюю Викторию Насырову к 21 году заключения.

Об этом пишет ladbible.com.

Ее признали виновной в покушении на убийство, покушении на нападение и незаконном лишении свободы еще в феврале после того, как в августе 2016 года она попыталась убить украинку Ольгу Цвик и представить это как самоубийство.

Выступая перед судом, Насырова кричала "Идите нах*й" судье, когда нью-йоркский присяжный вынес ей приговор.

Виктория Насырова хотела выдать себя за украинку, чтобы получить разрешение на работу в Нью-Йорке / Фото: ladbible.com

Еще в феврале Цвик сообщила, что до инцидента они с Насыровой были знакомы всего полгода.

Подружившись, Ольга сказала Виктории, что пыталась получить разрешение на работу в Нью-Йорке. Услышав, что косметологин подает заявку на грин-карту, Насырова, вероятно, вынашивала план, как украсть личность своей подруги и забрать доверенность себе.

К слову, женщины имеют схожую внешность – у обоих темные волосы, схожий цвет кожи, а также они говорят по-русски.

Виктория Насырова (справа) пыталась убить Ольгу Цвик (слева) отравленным чизкейком / Фото: ladbible.com

Сообщается, что 28 августа в 2016 году Насырова посетила Цвик в ее доме в Квинсе. Она подарила тогдашней 35-летней жертве чизкейк с добавлением феназепама — мощным седативным средством, часто используемым как премедикация перед операцией.

В феврале суд узнал, что после того, как Цвик съела десерт, ей стало плохо и она потеряла сознание.

Присяжные слышали, что после употребления сладостей с наркотиками у нее начались галлюцинации и она была близка к сердечному приступу.

Когда успокоительное прекратило свое действие, она проснулась среди таблеток и обнаружила, что ее паспорт, наличные деньги и недавно полученное разрешение на работу исчезли.

У Ольги начались галлюцинации и она была близка к смерти / Фото: ladbible.com

После вынесения приговора Насыровой Цвик благодарила Бога за второй шанс в жизни.

"Для нее было легко попытаться лишить жизни другого человека. Было легко завоевать доверие другого человека, а потом забрать все у этого человека… Ей было легко украсть. Ей было легко убить", – сказала она.

Окружной прокурор Квинса Мелинда Карц также высказалась по поводу инцидента. Она назвала Насырову "безжалостной аферисткой" и заявила, что она "надолго сядет решетку за попытку убийства ради личной выгоды".

Судья Верховного суда Квинса Кеннет Холдер назвал Насырову "чрезвычайно опасной женщиной".

Насырова будет находиться под наблюдением суда в течение пяти лет после возможного освобождения из тюрьмы.

Напомним, в США заключенный скрылся из тюрьмы, выдав себя за своего спящего сокамерника, которого должны были отпустить в тот же день. Преступника пока что не нашли.

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