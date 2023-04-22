Жена солиста Quest Pistols Савлепова засветилась на российском кинофестивале в Москве

Жена участника украинского трио Quest Pistols Антона Савлепова, актриса Ирина Горбачева неожиданно засветилась на Московском кинофестивале.

Соответствующие кадры с красной дорожки мероприятия артистка, кстати, уроженка Мариуполя, разместила на своей странице в Instagram.

Жена Антона Савлепова Ирина Горбачева на Московском кинофестивале

Горбачева посетила показ картины российского кинорежиссера и "напела" ему хвалебных од:

"Вчера было открытие Московского международного кинофестиваля, в рамках которого показали фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Ух.. Так много хочется сказать и помолчать. Это невероятно сильное кино! Я бы назвала его трагикомедийной катастрофой", — расхвалила Горбачева российский фильм.

Жена Антона Савлепова Ирина Горбачева на Московском кинофестивале

Отметим, что пока Ирина Горбачева разъезжает по московским фестивалям, Антон Савлепов активно дает концерты в поддержку Украины, собирает деньги для ВСУ и переводит свои хиты на украинский язык. Как артист отнесся к поездке жены в страну-террористку россию, пока неизвестно.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото: instagram.com/irina_gorbacheva

С начала полномасштабного вторжения Горбачева ни разу не высказалась о войне, которую в Украине развязала РФ. Единственным проявлением якобы позиции артистки было то, что после вторжения она отменилаа гастроли в Москве и Санкт-Петербурге. "Друзья! В связи с происходящей ситуацией мы отменяем наши концерты в Питере и Москве", — отметила тогда Горбачева.

Напомним, на днях казахстанский рэпер Jah Khalib, который 24 февраля 2022 года находился с беременной женой-украинкой в Киеве и скрывался в бомбоубежище, шокировал украинцев. Он "переобулся" и продался за кровавые российские рубли после того, как его концерты в России начали отменять.

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