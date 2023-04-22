Продюсер Олега Винника сообщил, что они приостановили сотрудничество

Фигура певца Олега Винника окутана тайнами. Никто точно не знает, где именно артист и что происходит с его здоровьем.

Тем временем в Сети появляются новые подробности о жизни исполнителя из разных источников. Не так давно представители звезды прокомментировали слухи, что у него онкология и что он не собирается возвращаться в Украину.

Олег Винник / Фото: пресс-служба Олега Винника

В этот раз продюсер Олега Винника Александр Горбенко рассказал, что они с певцом приостановили сотрудничество. Также он подчеркнул, что права на музыкальный материал артиста принадлежат продюсеру:

"В последнее время с Олегом нет тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Что касается прав на проект и музыкальный материал – они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевы и использование образа артиста было несколько. Но на сегодня я не комментирую ситуацию по этому вопросу. Всему свое время", — прокомментировал Горбенко, передает Telegram-канал "Музвар".

Олег Винник и Александр Горбенко

Олег Винник и Александр Горбенко / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Говорят, что Олег Винник уехал из Украины в Германию еще до начала полномасштабного вторжения. Причиной выезда стали проблемы со здоровьем исполнителя. С тех пор артист очень редко выходил на связь с фанами, после чего вообще исчез из соцсетей на время.

На днях певец дал о себе знать, правда оригинальным способом. Винник поменял аватар в Instagram на надпись "остановите российскую агрессию", а также оставил в своем аккаунте только четыре публикации, касающиеся войны.

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