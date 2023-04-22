Шеннен Доэрти разводится с мужем после 11 лет брака

Для звезды это был третий брак.

Звезда сериала "Зачарованные", американская актриса Шеннен Доэрти разводится с фотографом Куртом Исваренко после 11 лет брака.

Документы о разводе оказались в распоряжении TMZ. Как пишет портал, Доэрти подала на разрыв брака в прошлую пятницу, 21 апреля. Однако супруги не живут вместе с января этого года.

Шеннен Доэрти с мужем Куртом Исваренко / Фото: Associated Press

"Развод – это последнее, чего хотела Шеннен. К сожалению, она чувствовала, что у нее не осталось другого выхода. Между строк читать не сложно", — прокомментировала печальную новость представительница актрисы Лесли Слоун.

Что стало причиной развода, неизвестно. Источники, близкие к паре, поделились, что у Доэрти "не очень хорошо" со здоровьем, а развод для нее очень болезненный и это еще больше усложняет ситуацию. Также известно, что Доэрти просит назначить ей выплату алиментов.

Лично артистка новость не комментировала. Только оставила в своем Instagram сообщение: "Единственные люди, которые заслуживают быть в вашей жизни, это те, кто относится к вам с любовью, добротой и полным уважением".

Когда у Шеннен Доэрти диагностировали рак, муж ее очень поддерживал / Фото: instagram.com/theshando

Курт Исваренко стал третьим мужем Шеннен Доэрти. До этого она была замужем за Эшли Хамильтоном (1993 - 1994) и Риком Саломоном (2002 - 2003).

Муж Шеннен Доэрти поддерживал ее, когда у нее диагностировали рак / Фото: instagram.com/theshando

Шеннен Доэрти и Курт Исваренко

Совместных детей у супругов не было. Когда Доэрти и Исваренко планировали пополнение, у артистки обнаружили опухоль в груди. Онкологию у актрисы диагностировали в 2015 году. С того времени она вела отчаянную борьбу с раком. В 2019-м в одном из интервью Доэрти рассказывала, что болезнь лишь укрепила ее брак с Куртом Исваренко. Все время, пока Доэрти боролась со страшным заболеванием, возлюбленный был рядом.

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