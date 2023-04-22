Известный украинский ведущий совершил каминг-аут

Известный украинский ведущий и блогер Ваня Рассел официально совершил каминг-аут.

Знаменитость признался в нетрадиционной сексуальной ориентации в своем новом видео на YouTube-канале. Выпуск блогер посвятил теме ЛГБТ в украинском шоу-бизнесе.

Среди звездных представителей, уже осуществивших каминг-аут, он вспомнил певца MELOVIN, открыто борющегося за права ЛГБТ-сообщества в Украине, Олега Машуковского, Владимира Завадюка и других.

Как признался Ваня Рассел, толчком к откровенному признанию стал досадный инцидент, произошедший с воином ВСУ Павлом Лагойдой, являющимся открытым ЛГБТ-представителем. Павлу и его матери угрожали неизвестные поджечь дом непосредственно из-за его ориентации.

Ваня Рассел

Смелость нашего защитника вдохновила блогера совершить свой каминг-аут и поддержать людей, которым трудно признаться даже близкому окружению в нетрадиционной ориентации.

"Я также хочу проявить смелость и поддержать людей, которые просто хотят быть счастливыми, поддержать украинских военных, которые открыто заявляют о своей ориентации и не боятся осуждения других. Я заявляю, что я являюсь также представителем ЛГБТ-сообщества", — открыто заявил Ваня Рассел .

Напомним, что недавно каминг-аут осуществил продюсер проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк. Он признался, что у него есть бойфренд, с которым они живут вместе.

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