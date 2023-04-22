В Одесской области прогремел взрыв – есть раненый

В Черноморске в Одесской области произошел взрыв.
В Черноморске Одесской области в субботу, 22 апреля, в одном из гаражей раздался взрыв – ранение получил мужчина, его доставили в больницу.
Об этом сообщает "Суспільне Одеса".
"Взрыв произошел в одном из гаражей гаражного кооператива. В результате травмировался мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Помещение принадлежит его 78-летней матери", — говорится в сообщении.
Предварительное событие квалифицировали как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Причину устанавливают.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе 22 апреля произошла очередная "бавовна" – в городе раздался взрыв.
Читайте также: