США начнут обучение украинских военных на танках Abrams

В ближайшие недели Соединенные Штаты начнут обучать украинских военнослужащих использовать и обслуживать танки Abrams. Это ускорит возможность отправки этих танков в Украину.

Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин в конце встречи в формате "Рамштайн", передает Associated Press.

По его словам, поставка этих обучающих танков в течение ближайших нескольких недель означает " огромный прогресс".

"Я уверен, что это оборудование — и сопровождающее его обучение — обеспечат украинским силам возможность продолжать добиваться успеха на поле боя» — говорит глава Пентагона.

Американские чиновники сообщают, что около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку: одни научатся управлять танками, другие – ремонтировать и обслуживать их. Отмечается, что после первых десяти недель также может быть проведена дополнительная учеба: как вести бой и маневрировать с танками.

Издание пишет, что 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая. Войска же начнут обучение через несколько недель.

К слову, обучающими танками будут не те, которые передадут Вооруженным силам. Ведь в Штатах обновляют 31 боевой танк M1A1, которые отправят на передовую в Украину. К слову, в Вашингтоне настаивали на том, чтобы украинские бойцы прошли подготовку к тому времени, когда будут готовы танки Abrams. Отмечается, что их переоснащают под нужды Украины.

Как сообщалось, соседняя Польша будет производить боеприпасы для танков Abrams. Также США укрепят свое постоянное военное присутствие в Польше путем дополнительного опрокидывания нескольких тысяч военных, а также создания военной базы и складов с вооружением.

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