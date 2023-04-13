Польша будет производить боеприпасы для танков Abrams — Моравецкий

Премьер соседней страны посетил завод в США.
Соседняя Польша хочет разместить на своей территории производство боеприпасов для американских танков Abrams.
Об этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил TVP.
Следует отметить, что глава правительства Польши посетил завод по производству танков Abrams в американском городе Аннистон.
"Мы пытаемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов", – поделился Моравецкий.
К слову, премьер также сообщал, что США укрепят свое постоянное военное присутствие в Польше путем дополнительного опрокидывания нескольких тысяч военных, а также создания военной базы и складов с вооружением.
Напомним, Моравецкий также сообщал, что Соединенные Штаты планируют дополнительные поставки вооружения в Украину. В частности, речь идет об Abrams и БМП Bradley. По его словам, Варшава сделала все от себя зависящее в вопросах военной помощи ВСУ.