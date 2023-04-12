Моравецкий назвал оружие, которое США дополнительно передадут ВСУ

Поляки сделали то, что от них зависело по вопросу военной помощи Украине, подчеркнул премьер.

Соединенные Штаты планируют дополнительную поставку вооружения в Украину. В частности, речь идет об Abrams и БМП Bradley.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Укринформ.

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев", — подчеркнул он, комментируя дальнейшую военную помощь Вашингтона.

По его словам, Варшава сделала все от себя зависящее в вопросах военной помощи ВСУ. Моравецкий подчеркнул, что Украина сейчас покупает у Польши оружие. В частности, на средства международных институций, таких как ЕС.

"Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает у Польши Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия", — добавил премьер-министр Польши.

Напомним, в Польшу прибыли многоцелевые американские истребители пятого поколения F-22 Raptor. Минобороны США 1 апреля согласилось продать Польше 24 самолеты за символическую плату в один доллар. По плану все эти боевые самолеты поступят в страну в течение 2024-2025 годов.

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