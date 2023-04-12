Моравецький назвав зброю, яку США додатково передадуть ЗСУ

Поляки зробили те, що від них залежало у питанні військової допомоги Україні, наголосив прем'єр.

Сполучені Штати планують додаткове постачання озброєння до України. Зокрема, йдеться про Abrams і БМП Bradley.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Укрінформ.

"Американці робитимуть додаткові постачання озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців”,- наголосив він, коментуючи подальшу військову допомогу Вашингтона.

За його словами, Варшава зробила усе від себе залежне у питаннях військової допомоги ЗСУ. Моравецький наголосив, що Україна зараз купує у Польщі зброю. Зокрема, на кошти міжнародних інституцій, таких як ЄС.

"Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї",- додав прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, до Польщі прибули багатоцільові американські винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor. Міноборони США 1 квітня погодилося продати Польщі 24 літаки за символічну плату в один долар. За планом усі ці бойові літаки надійдуть до країни протягом 2024-2025 років.

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