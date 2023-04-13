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Польща вироблятиме боєприпаси для танків Abrams - Моравецький

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Польща вироблятиме боєприпаси для танків Abrams - Моравецький

Фото: Associated Press

Прем'єр сусідньої країни відвідав завод у США.

Сусідня Польща хоче розмістити на своїй території виробництво боєприпасів для американських танків Abrams.

Про це польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив TVP. 

Слід зауважити, що голова уряду Польщі відвідав завод з виробництва танків Abrams в американському місті Анністон.

"Ми намагаємося зробити так, щоб у Польщі було розміщено виробництво боєприпасів для танків Abrams, боєприпасів із збідненим ураном, суперсучасних боєприпасів", - поділився Моравецький.

До слова, прем'єр також повідомляв, що США зміцнять свою постійну військову присутність у Польщі шляхом додаткового перекидання кількох тисяч військових, а також створення військової бази та складів з озброєнням.

Нагадаємо, Моравецький також повідомляв, Сполучені Штати планують додаткове постачання озброєння до України. Зокрема, йдеться про Abrams і БМП Bradley. За його словами, Варшава зробила усе від себе залежне у питаннях військової допомоги ЗСУ. 

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