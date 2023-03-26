У Британії показали навчання українських артилеристів (фото)

Понад 1000 українських військових беруть участь у програмі Великої Британії, яку реалізовують у кількох регіонах.

Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90, які відбуваються на території Великої Британії.

Про це проінформувало Міноборони Британії.

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У повідомленні вказується, що наразі понад 1000 українських військових беруть участь у програмі Великої Британії, яку реалізовують у кількох регіонах.

Королівська школа артилерії проводить навчання для воїнів ЗСУ на AS90. Процес навчання очолюють офіцери випускники Королівської школи артилерії.

"Велика Британія стала першою країною, яка пожертвувала західні основні бойові танки, подарувавши ескадрон танків Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, а також батарею з восьми гармат AS90 у "високій готовності" та ще дві батареї у "різному ступені готовності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія направила в район Чорного моря свій розвідувальний літак Boeing RC-135.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Російська Федерація є єдиною країною, яка постійно говорить про ядерну зброю, а постачання українським захисникам снарядів зі збідненим ураном не є ядерною ескалацією.

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