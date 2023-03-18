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У Міноборони Британії показали навчання українських військових на танках Challenger 2

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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554
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У Міноборони Британії показали навчання українських військових на танках Challenger 2

Фото: Associated Press

Велика Британія надасть Україні 14 танків Challenger 2.

У Великій Британії військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку на основному бойовому танку. 

Процес навчання  Міноборони Британії показало у Twitter.

"Велика Британія зобов'язалася надати 14 танків Challenger 2 і супутню амуніцію, щоб підтримати Україну в її битві, що триває, за свободу", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що російська влада, ймовірно, готується сприяти ширшому призову на військову службу для забезпечення своїх військових потреб.

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Дата публікації
Перегляди
554
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