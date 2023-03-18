У Міноборони Британії показали навчання українських військових на танках Challenger 2

Велика Британія надасть Україні 14 танків Challenger 2.
У Великій Британії військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку на основному бойовому танку.
Процес навчання Міноборони Британії показало у Twitter.
"Велика Британія зобов'язалася надати 14 танків Challenger 2 і супутню амуніцію, щоб підтримати Україну в її битві, що триває, за свободу", - йдеться в повідомленні.
hopefully additionally 14 Challenger 2 getting approved— Ostap ✙ (@ostap_kozak) March 18, 2023
Додамо, що російська влада, ймовірно, готується сприяти ширшому призову на військову службу для забезпечення своїх військових потреб.
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