У Краматорську пролунали вибухи

В області майже годину лунала "тривога".

У суботу, 18 березня, у Краматорську Донецької облася пролунали вибухи. Вони сталися під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспондент РБК-Україна.

Як передає кореспондент видання, вибухи в місті було чути щонайменше два рази.

До слова, на Донеччині вже п'ять разів від початку доби оголошували повітряну тривогу. Остання тривала - від 14:01 до 15:00.

Нагадаємо, зранку 18 березня "тривога" тривала - від 09:08 до 11:20. Її було оголошена через зліт на аеродромі "Мачулищі" російського літака-ракетоносія МіГ-31К, здатного нести ракети "Кинджал".

Також в Україні у ніч проти 18 березня лунала тривога. Тодіі окупанти запускали безпілотники по Україні. Українські захисники збили 11 із 16 дронiв під час атаки росіян. Ворог здійснював удари з двох напрямків: із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

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