В Краматорске раздались взрывы

В субботу, 18 марта, в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы. Они произошли во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как передает корреспондент издания, взрывы в городе были слышны не менее двух раз.

К слову, в Донецкой области уже пять раз с начала суток объявляли воздушную тревогу. Последняя продолжалась – с 14:01 до 15:00.

Напомним, утром 18 марта "тревога" продолжалась – с 09:08 до 11:20. Ее было объявлено из-за взлета на аэродроме "Мачулищи" российского самолета-ракетоносителя МиГ-31К, способного нести ракеты "Кинжал".

Также в Украине в ночь на 18 марта звучала тревога. Тогда и оккупанты запускали беспилотники по Украине. Украинские защитники сбили 11 из 16 дронов во время атаки россиян. Враг совершал удары по двум направлениям: с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области РФ.

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