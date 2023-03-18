В ВСУ предупреждают, что 18 марта может быть несколько воздушных тревог

В субботу, 18 марта, в Украине может быть несколько воздушных тревог. Утром уже один раздавался, длился более двух часов

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Громадського радіо.

"Не исключено, что сегодня еще будут взлеты этого ракетоносителя. Поэтому призываю: соблюдать требования безопасности во время воздушных тревог — нужно. Мы видим, какие последствия атака ракетами "Кинжал", которые противник все же применяет. Делать какие-то послабления по выполнению рекомендованных тревог на сегодня недопустимо", — объяснил Игнат.

Масштабная "тревога" была объявлена из-за взлета на аэродроме "Мачулищи" российского самолета-ракетоносителя МиГ-31К, способного нести ракеты "Кинжал". "Тревога" продолжалась — с 09:08 до 11:20.

Атака дронов ночью 18 марта

Украинские защитники сбили 11 из 16 дронов во время атаки россиян. Она началась вечером 17 марта и завершилась в ночь на 18 марта. Враг совершал удары по двум направлениям: с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области РФ.

В Днепропетровской области два дрона попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске. Также два вражеских Shahed удалось сбить украинским силам ПВО. Из-за попадания на предприятии произошел пожар.

На Хмельнитчине сработали силы ПВО. Попаданий на территории Хмельницкой области не было. К слову, мониторинговые группы сообщают о дронах в районе Красилова.

Львовскую область атаковали шесть иранских беспилотников. Украинским защитникам удалось сбили три дрона, но еще три БПЛА попали в нежилые помещения.

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