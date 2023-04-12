Іспанія найближчими днями відправить до України шість танків Leopard 2A4

Іспанія запланувала відправку до України шістьох танків Leopard 2A4 найближчими днями, а завершитись доставка повинна до кінця квітня.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на спільній пресконференції з главою Міноборони України Олексієм Резніковим, повідомляє El Pais.

Роблея зазначила, що доставка машин буде здійснюватись морем. Крім того, ще чотири танки будуть доставлені в Україну після проведення ремонтних робіт.

"Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше", – сказала вона.

Крім танків, Іспанія поставить Києву ще 20 бронетранспортерів, додала міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують додаткове постачання озброєння до України. Зокрема, йдеться про Abrams і БМП Bradley.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони України Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів F-16, які Україна прагне отримати від союзників.

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