Испания в ближайшие дни отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4

Кроме танков, Испания поставит украинским военным еще 20 бронетранспортеров.
Испания запланировала отправку в Украину шести танков Leopard 2A4 в ближайшие дни, а завершиться доставка должна до конца апреля.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает El Pais.
Роблея отметила, что доставка машин будет производиться по морю. Кроме того, еще четыре танка будут доставлены в Украину после проведения ремонтных работ.
"Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно быстрее", – сказала она.
Кроме танков, Испания поставит Киеву еще 20 бронетранспортеров, добавила министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют дополнительную поставку вооружения в Украину. В частности, речь идет об Abrams и БМП Bradley.
Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Украины Алексей Резников пригласил присоединиться к украинскому войску иностранных пилотов истребителей F-16, которые Украина стремится получить от союзников.
Читайте также:
- Разведка США отметила важность контрнаступления ВСУ: "На карту поставлено очень много"
- Leopard будут рычать с датским акцентом: Дания сообщила о значительной помощи Украине
- Как бороться с немецкими танками Leopard: в Минобороны России разработали новые методички