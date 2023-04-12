Испания в ближайшие дни отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4

Испания запланировала отправку в Украину шести танков Leopard 2A4 в ближайшие дни, а завершиться доставка должна до конца апреля.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает El Pais.

Роблея отметила, что доставка машин будет производиться по морю. Кроме того, еще четыре танка будут доставлены в Украину после проведения ремонтных работ.

"Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно быстрее", – сказала она.

Кроме танков, Испания поставит Киеву еще 20 бронетранспортеров, добавила министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют дополнительную поставку вооружения в Украину. В частности, речь идет об Abrams и БМП Bradley.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Украины Алексей Резников пригласил присоединиться к украинскому войску иностранных пилотов истребителей F-16, которые Украина стремится получить от союзников.

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