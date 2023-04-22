Нацбанк смягчил сразу несколько ограничений: что теперь изменится

Национальный банк Украины с 21 апреля 2023 года снял ряд административных ограничений, чтобы поддержать положительные тенденции в наличном сегменте валютного рынка, благодаря которым существенно сузилась разница между наличным и официальным курсом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор расширил возможности банков совершать сделки по продаже наличной валюты населению. При расчете объема валюты, которую банк может продать, будет учитываться не 100%, а 120% от объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года. Эти изменения, как полагают в Нацбанке, позволят сохранить благоприятную ситуацию на валютном рынке.

"Национальный банк последовательно делает шаги по минимизации множественности валютных курсов. Это способствует повышению устойчивости валютного рынка и улучшению курсовых ожиданий", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, изменится и процесс перевода иностранной валюты за границу е-резидентами. Последние смогут перечислять на свои счета за границей средства в валюте, полученные на счета в банках от нерезидентов (за услуги или работу).

"Соответствующие изменения не будут давить на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет происходить покупка иностранной валюты", – добавили в НБУ.

Ранее стало известно, что НБУ планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

В июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, в настоящее время составляет 36,5686 грн.

Впоследствии Национальный банк Украины назвал временными все валютные ограничения, введенные в стране с начала полномасштабной войны. Отмена ограничений пока не стоит на повестке дня.

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