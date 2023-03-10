Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в ближайшее время

Доллар может еще немного подешеветь в течение 1-2 недель

В ближайшее время в Украине может подешеветь курс доллара. Однако снижение курса не будет значительным.

Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, пишет " Обозреватель ".

По его словам, в марте доллар останется на текущем уровне или немного снизится.

"Доллар может еще немного подешеветь в течение 1-2 недель, а дальше, скорее, он будет в том диапазоне, который есть сегодня. То есть каких-либо серьезных причин для девальвации гривны пока нет. Если не будет никаких сроков, связанных с войной", любыми торговыми ограничениями, уровень около 38-38,50 грн/долл. наверняка будет оставаться в ближайшее время", — считает он.

Паращей продолжает, что НБУ уже вдвое меньше тратит валюты на поддержку фиксированного курса доллара.

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"В том числе это связано с тем, что у нас сейчас начинается посевная и многие аграрии продают валюту. Также, скорее всего, валюту в какой-то мере пытаются продать те, кто покупал ее в банках по программе Нацбанка из-за срочных валютных депозитов и поскольку они покупали ее дешевле, чем наличный рынок, готовы и продавать дешевле", — пояснил эксперт.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 10 марта. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 6 коп. Злотый повысился на 1 коп.

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