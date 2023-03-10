Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара найближчим часом

Долар може ще трохи подешевшати протягом 1-2 тижнів
Найближчим часом в Україні може подешевшати курс долара. Однак зниження курсу не буде значним.
Про це розповів керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, пише "Обозреватель".
За його словами, у березні долар залишиться на поточному рівні або трохи знизиться.
"Долар може ще трохи подешевшати протягом 1-2 тижнів, а далі, скоріше, він буде у тому діапазоні, який є сьогодні. Тобто будь-яких серйозних причин для девальвації гривні поки немає. Якщо не буде ніяких термінів, пов'язаних з війною, будь-якими торговими обмеженнями, то рівень навколо 38-38,50 грн/дол. напевно буде залишатися найближчим часом", - вважає він.
Паращій продовжує, що НБУ вже вдвічі менше витрачає валюти на підтримку фіксованого курсу долара.
"У тому числі це пов'язано з тим, що у нас зараз починається посівна і багато аграріїв продають валюту. Також, швидше за все, валюту якоюсь мірою намагаються продати ті, хто купував її в банках за програмою Нацбанку через строкові валютні депозити і оскільки вони купували її дешевше, ніж готівковий ринок, то готові і продавати дешевше", - пояснив експерт.
Як стало відомо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на 10 березня. Курс долара не змінився. Євро зросло на 6 коп. Злотий підвищився на 1 коп.
Читайте також: