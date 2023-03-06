Доллар в Украине подешевел: экономист объяснил, почему и какой курс будет дальше

В Украине резко подешевел наличный доллар. Американская валюта за два месяца текущего года подешевела почти на две гривны. Национальная валюта после сезонного падения на новогодние праздники начала расти, затем курс нормализовался, а сейчас наблюдается его укрепление.

Об этом в эфире "Сніданку с 1+1" рассказал финансовый аналитик Сергей Фурса.

По его словам, инфляция в этом году все еще будет оставаться высокой в Украине. Есть несколько причин укрепления гривни — стабильная финансовая поддержка иностранных партнеров, в период посевной кампании аграрии массово продают валюта, но наибольшее действие является то, что из-за определенных факторов еще население и банки продают валюту.

"Вместе с нормализацией сейчас состоялся еще один процесс — Нацбанк в начале года изменил резервирование для банков... Некоторым банкам стало не хватать гривен. И что делают эти банки? Они берут и продают доллары, частично — из-за кэшевого рынка", — пояснил эксперт .

Кроме того, есть еще один фактор: "У нас среди населения есть бизнес. Если у них есть валюта, они продают ее, получают гривны и кладут гривны на валютный депозит".

Ближайший прогноз по иностранной валюте эксперта отрадный — гривна в дальнейшем будет "уверенной". Но цена за доллар ниже 38 не опуститься, но и выше 40 подниматься не будет.

Напомним, банкир Юрий Крохмаль считает, что весной 2023 года курс доллара продолжит падение. В свою очередь гривна будет в дальнейшем укрепляться.

Ранее финансист Сергей Фурса рекомендовал украинцам покупать иностранную валюту и пропорционально хранить ее в евро и долларах. По его словам, главное – чтобы деньги не лежали у вас под матрасом.

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