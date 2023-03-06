Долар в Україні подешевшав: економіст пояснив, чому і який курс буде далі

В Україні різко подешевшав готівковий долар. Американська валюта за два місяці поточного року здешевшала майже на дві гривні. Національна валюта після сезонного падіння на новорічні свята почала зростати, потім курс нормалізувався, а наразі - спостерігається його зміцнення.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

За його словами, цьогоріч інфляція все ще буде залишатися високою в Україні. Є кілька причин зміцнення гривні - стабільна фінансова підтримка іноземних партнерів, у період посівної кампанії аграрії масово продають валюта, але найбільшим чинном є те, що через певні фактори ще населення і банки продають валюту.

"Разом із нормалізацією наразі відбувся ще один процес - Нацбанк на початку року змінив резервування для банків... Деяким банкам стало не вистачати гривень. І що роблять ці банки? Вони беруть й продають долари, частково - через кешевий ринок", - пояснив експерт.

Крім того, є ще один чинник: "У нас серед населення є такий собі бізнес. Якщо у них є валюта, вони продають її, отримують гривні й кладуть гривні на валютний депозит".

Найближчий прогноз щодо іноземної валюти експерта втішний - гривня надалі буде "впевненою". Але ціна за долар нижче 38 наразі не опуститися, але вище 40 підійматися не буде.

Нагадаємо, банкір Юрій Крохмаль вважає, що навесні 2023-го курс долара продовжить падіння. Натомість гривня буде надалі зміцнюватися.

Раніше фінансист Сергій Фурса радив українцям купувати іноземну валюту та пропорційно зберігати її у євро та доларах. За його словами, головне - щоб гроші не лежали у вас під матрацом.

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