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Яким буде курс долара навесні: прогноз експерта

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Яким буде курс долара навесні: прогноз експерта

Фото: Національний банк України

Зміцнення гривні буде тривати.

Банкір Юрій Крохмаль вважає, що навесні 2023-го курс долара продовжить падіння. Натомість гривня буде надалі зміцнюватися.

Таку думку він висловив у коментарі 24 каналу.

За його словами, зміцнення гривні буде тривати до тих пір, поки триває посівна, а також відбувається закупівля всього для цього необхідного.

"Зміцнення гривні на початку року відбувається завдяки позитивним економічним новинам. А саме про те, що Україна цього року може розраховувати на достатню фінансову підтримку світової спільноти. Також "впевненості" гривні додали запевнення НБУ, що найближчим часом режим фіксованого курсу залишиться без змін", - наголосив експерт.

Тим часом заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що зміцнення гривні навряд чи буде довгим. Втім, найближчим часом якогось тиску на гривню в бік її ослаблення він не прогнозує.

Нагадаємо, фінансист Сергій Фурса радить українцям купувати іноземну валюту та пропорційно зберігати її у євро та доларах. За його словами, головне - щоб гроші не лежали у вас під матрацом.

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Дата публікації
Перегляди
2098
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