Каким будет курс доллара весной: прогноз эксперта

Банкир Юрий Крохмаль считает, что весной 2023 года курс доллара продолжит падение. В свою очередь гривна будет в дальнейшем укрепляться.

Такое мнение он высказал в комментарии 24 канала.

По его словам, укрепление гривни будет продолжаться до тех пор, пока идет посевная, а также происходит закупка всего для этого необходимого.

"Укрепление гривни в начале года происходит благодаря положительным экономическим новостям. А именно о том, что Украина в этом году может рассчитывать на достаточную финансовую поддержку мирового сообщества. Также "уверенности" гривни добавили заверения НБУ, что в ближайшее время режим фиксированного курса останется без изменений", – подчеркнул эксперт.

Между тем, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса считает, что укрепление гривны вряд ли будет долгим. Впрочем, в ближайшее время какого-либо давления на гривну в сторону ее ослабления он не прогнозирует.

Напомним, финансист Сергей Фурса рекомендует украинцам покупать иностранную валюту и пропорционально хранить ее в евро и долларах. По его словам, главное – чтобы деньги не лежали у вас под матрасом.

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