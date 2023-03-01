В последние дни доллар и евро подешевели на "черном рынке": что произошло

Финансист Сергей Фурса рассказал, что в последний день февраля доллар и евро ослабли – особенно на "черном рынке". Более тенденция укрепления гривни уже длится по меньшей мере за последние полтора месяца.

Что стало причиной укрепления гривни, он рассказал финансист Сергей Фурса в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Завтрака с 1+1" и ТСН.ua.

"Действительно, в последнее время мы видим тенденцию укрепления гривни, как минимум последние полтора месяца. Но активно она ускорилась за последние семь дней. Скорее всего, ответ в том, что Нацбанк изменил требования по резервированию к банкам и некоторые банки вынуждены продавать валюту для того, чтобы получить больше гривен", — объяснил эксперт.

По его словам, гривна нужна банкам для того, чтобы положить ее в резервы по требованиям НБУ. Именно поэтому финучреждения просто продают излишки валюты, в частности, через свои кассы, на кэшевом рынке для того, чтобы получить больше гривен.

"Продлится или нет такая тенденция сейчас сказать трудно, потому что мы не знаем, как долго еще банки будут продавать валюту для того, чтобы выполнить требования Нацбанка по резервированию", – говорит Сергей Фурса.

Напомним, финансист Сергей Фурса рекомендует украинцам покупать иностранную валюту и пропорционально хранить ее в евро и долларах.

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