"Не храните деньги под матрасом": финансист объяснил, почему сейчас стоит покупать валюту

Финансист Сергей Фурса советует украинцам покупать иностранную валюту и пропорционально хранить ее в евро и долларах.

Об этом он рассказал в рамках проекта 1+1 "Разговоры о важном".

"Мы точно можем сказать, что людям не нужно играть в финансовых спекулянтов, потому что люди все равно проиграют. Стандартное правило, которое всегда существовало — нужно диверсифицировать часть в евро, часть в доллары, часть в гривну. Главное, чтобы деньги не лежали у вас под матрасом. Они должны работать", — подчеркнул он.

Напомним, 1 марта в обменниках доллар продают в среднем за 39,5 грн., за евро предлагают 40,6 грн.

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