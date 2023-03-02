"Россия лопнет, как перезрелый арбуз": Данилов назвал регион, с которого начнется распад РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в ближайшее время Россия развалится. Эти процессы начнутся с Кавказа.

Об этом он сказал 2 марта в эфире телемарафона.

"В России война идет уже годы. Они это скрывали, а мы не обращали на это внимания. Есть большое количество тех, кто готов противостоять режиму. Потому что Россия – это колониальная страна и они не удержат эти колонии, как они это делали до сих пор. Распад России неизбежен, и Запад должен к этому готовиться, если они считают, что они могут вести какие-то там переговоры, с кем-то договариваться или модерировать это все на территории России — это невозможно. И все начнется с Кавказа", – сказал Данилов.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, как может закончиться война России против Украины. По его словам, Россия может распастись на несколько частей. В то же время, возможно, что в стране изменится власть и РФ отдаст странам мира все оккупированные территории: от украинского Крыма и Донбасса до островов Японии.

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