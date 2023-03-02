"Росія лусне, як переспілий кавун": Данілов назвав регіон, з якого почнеться розпад РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що найближчим часом Росія розпадеться. Ці процеси почнуться з Кавказу.

Про це він сказав 2 березня в етері телемарафону.

"У Росії війна йде вже роки. Вони це приховували, а ми не звертали на це уваги. Є велика кількість тих, хто готовий протистояти режиму. Бо Росія - це колоніальна країна і вони не втримають ці колонії, як вони це робили до цього часу. Розпад Росії є неминучим. І Захід повинен до цього готуватися. Якщо вони вважають, що вони можуть вести якісь там переговори. З кимось домовлятися чи модерувати це все на території Росії - це неможливо. Росія лусне, як переспілий кавун. Станеться це найближчим часом і все почнеться з Кавказу", - сказав Данілов.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, як може закінчитись війна Росії проти України. За його словами, Росія може розпастися на кілька частин. Водночас, також можливо, що у країні зміниться влада і РФ віддасть країнам світу всі окуповані території: від українського Криму і Донбасу до островів Японії.

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