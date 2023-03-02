Неймовірна: Гайді Клум у яскравій сукні з сексуальним декольте і розрізом сяяла на червоній доріжці

49-річна німецька модель продемонструвала струнку фігуру і спокусливий бюст на музичному івенті.
Гайді Клум відвідала музичну церемонію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася у Каліфорнії. Своїм розкішним аутфітом модель викликала справжній фурор на червоній доріжці.
Зірка з'явилася у жовтій сукні без бретелей із колекції бренду Miss Sohee сезону весна-літо 2023, розшитій рожевими квітковими аплікаціями і камінням. Вбрання мало сексуальне декольте у формі серця, яке чудово підкреслило її пишні груди, і розріз до стегна.
Зверху Клум накинула біле пальто оверсайз, яке також було прикрашене рожевими квітковими аплікаціями. Взула вона білі босоніжки на шпильках.
Лук Гайді доповнила ідеально рівним укладанням, насиченим макіяжем смокі-айс, довгим бежевим манікюром і каблучками з масивним камінням. Модель мала приголомшливий вигляд.
Нагадаємо, церемонію також відвідала співачка Медісон Бір, яка була одягнена у сукню максі по фігурі з принтом "рисі" від Roberto Cavalli із відверте декольте.
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