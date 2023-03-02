Неймовірна: Гайді Клум у яскравій сукні з сексуальним декольте і розрізом сяяла на червоній доріжці

49-річна німецька модель продемонструвала струнку фігуру і спокусливий бюст на музичному івенті.

Гайді Клум відвідала музичну церемонію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася у Каліфорнії. Своїм розкішним аутфітом модель викликала справжній фурор на червоній доріжці.

Зірка з'явилася у жовтій сукні без бретелей із колекції бренду Miss Sohee сезону весна-літо 2023, розшитій рожевими квітковими аплікаціями і камінням. Вбрання мало сексуальне декольте у формі серця, яке чудово підкреслило її пишні груди, і розріз до стегна.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Зверху Клум накинула біле пальто оверсайз, яке також було прикрашене рожевими квітковими аплікаціями. Взула вона білі босоніжки на шпильках.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Лук Гайді доповнила ідеально рівним укладанням, насиченим макіяжем смокі-айс, довгим бежевим манікюром і каблучками з масивним камінням. Модель мала приголомшливий вигляд.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Нагадаємо, церемонію також відвідала співачка Медісон Бір, яка була одягнена у сукню максі по фігурі з принтом "рисі" від Roberto Cavalli із відверте декольте.

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