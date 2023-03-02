Коли Україна переможе: полковник ФСБ у відставці назвав терміни

Україна може перемогти Росію на полі бою до кінця 2023 року.

Такий прогноз зробив російський опозиційний політик, полковник ФСБ Росії у відставці Геннадій Гудков в інтерв'ю Оbozrevatel.

"Коли почалася війна, і Путін відправив свою армію до України, я передбачив, що війна закінчиться до літа 2023 року. З урахуванням того, що Путін таки пішов на мобілізацію, гадаю, війна триватиме щонайменше ще пів року, тобто кінець 2023-го", - спрогнозував російський опозиційний політик.

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Захід почав закладати ресурс на те, що війна може продовжитися і 2024-го. Але зараз, на думку Гудкова, вони теж починають розуміти, що війну треба закінчувати 2023 року розгромом путінської армії на території України.

"Дякувати Богу, що це розуміння з'являється, тому що Путіну не можна давати багато часу, щоб психологічно зазнати удару", - зазначив він.

Україна, за словами Гудкова, має розуміти, що не буде в безпеці, поки Путін при владі в Кремлі, ще й з ядерною бомбою.

Відповідаючи на запитання, що буде в Росії, коли українці вийдуть на кордони 1991 року, а російські війська будуть розбиті та повертатимуться до своїх казарм, та чи залишиться Путін при владі на якийсь час, Геннадій Гудков зазначив, що ключовий момент "на якийсь час", а от на який саме час – ніхто не знає.

"Тобто ми можемо зараз говорити, що путінський режим отримає невиліковну травму і удар, від якого він не зможе оговтатися, а ось що далі – це питання сценарію. Чи буде громадянська війна проти всіх чи не буде, я не знаю, ніхто не може передбачити. Ми зараз вважаємо, що треба робити ставку і створювати передумови для розколу, який може призвести до внутрішнього перевороту, і це є більш безпечним і простим варіантом. Я, наприклад, прихильник цього варіанта. У своїх розмовах із політиками, з дипломатами та західними посадовими особами я їх закликаю до цього. Перемога – це завершення першого етапу війни, деокупація території, і тут настає другий етап, і він складніший, і він не менш важливий для світу, ніж перемога України. Залишається божевільна диктатура, озброєна ядерною зброєю, і що з цим робити? Ось другий етап складніший, важчий, поки він у тумані, і тут треба робити щось, щоб цей туман розвіявся. І Україна має розуміти, що не буде в безпеці, поки Путін при владі в Кремлі, ще й з ядерною бомбою", - підсумував він.

Нагадаємо, радник Залужного вважає, що війна в Україні закінчиться на полі бою і ніяк інакше.

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