У Держдумі РФ закликають оголосити війну Україні

Після інциденту у Брянській області в російському парламенті заговорили про необхідність закінчувати “спеціальну військову операцію”. І починати “справжню” війну з Україною.

У четвер, 2 березня, член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболєв заявив, що Росія повинна офіційно оголосити Україні війну після інциденту у Брянській області. Мовляв, жодних “червоних ліній” більше не залишилося.

Його заяву в коментарі російським пропагандистам цитує Moscow Times.

“Нам уже абсолютно точно потрібно закінчувати “спеціальну військову операцію” та починати вести справжню війну. Зі знищенням засобів та об'єктів комунікацій, з виявленням постачання озброєнь. І зробити це треба було давно”, - сказав Соболєв.

Депутат російського парламенту закликав терміново зміцнити кордони “на тлі активізації диверсійних груп”.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін уже назвав інцидент у прикордонному регіоні “терактом” та пригрозив “дотиснути” Україну.

У п’ятницю, 3 березня, кремлівський диктатор проведе оперативну нараду Ради безпеки. При цьому прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не виключає зміну статусу “спеціальної військової операції” у зв'язку з подіями на Брянщині.

Як повідомляє Moscow Times, у січні 2023 року група депутатів Держдуми вже пропонувала відмовитися від запропонованого Путіним на початку війни в Україні терміну “спеціальна військова операція”: депутати-єдинороси Михайло Шеремет та Юрій Швиткін виступали за оголошення повномасштабної війни, а справедливорос Дмитро Гусєв — за режим “контртерористичної операції”.

Нагадаємо, відповідальність за диверсійну вилазку у Брянській області РФ взяв на себе так званий “Російський добровольчий корпус” (РДК) — підрозділ добровольців із Росії, які, за їхніми власними твердженнями, воюють за Україну. Звинувачення в обстрілах мирних жителів та вбивствах дітей вони назвали “брехнею кремлівських пропагандистів”.

Інцидент у Брянській області прокоментував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що держава не атакує територію РФ, не відправляє туди ДРГ та не вбиває людей. Водночас він припустив, що в Росії почався партизанський рух спротиву.

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