В Госдуме РФ призывают объявить войну Украине

После инцидента в Брянской области в российском парламенте заговорили о необходимости заканчивать "специальную военную операцию". И начинать "настоящую" войну с Украиной.

В четверг, 2 марта, член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия должна официально объявить Украине войну после инцидента в Брянской области. Мол, никаких "красных линий" больше не осталось.

Его заявление в комментарии российским пропагандистам цитирует Moscow Times.

“Нам уж совершенно точно нужно заканчивать “специальную военную операцию” и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с обнаружением поставок вооружений. И сделать это нужно было давно”, — сказал Соболев.

Депутат российского парламента призвал срочно укрепить границы "на фоне активизации диверсионных групп".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин уже назвал инцидент в приграничном регионе "терактом" и пригрозил "дожать" Украину.

В пятницу, 3 марта, кремлевский диктатор проведет оперативное совещание Совбеза. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключает изменение статуса "специальной военной операции" в связи с событиями на Брянщине.

Как сообщает Moscow Times, в январе 2023 года группа депутатов Госдумы уже предлагала отказаться от предложенного Путиным в начале войны в Украине термина "специальная военная операция": депутаты-единороссы Михаил Шеремет и Юрий Швиткин выступали за объявление полномасштабной войны, а справедливоросс Дмитрий Гусев — за режим "контртеррористической операции".

Напомним, ответственность за диверсионную вылазку в Брянской области РФ взял на себя так называемый "Русский добровольческий корпус" (РДК) — подразделение добровольцев из России, которые, по их собственным утверждениям, воюют за Украину. Обвинения в обстрелах мирных жителей и убийствах детей они назвали "ложью кремлевских пропагандистов".

Инцидент в Брянской области прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что государство не атакует территорию РФ, не отправляет туда ДРГ и не убивает людей. В то же время он предположил, что в России началось партизанское движение сопротивления.

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