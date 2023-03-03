В США арестовали двоих мужчин за помощь РФ: что известно

В американском городе Канзас-Сити арестовали двоих мужчин за помощь России. Их подозревают в отправке авиационных технологий, нарушая американский экспортный контроль. Об этом заявил представитель министерства торговли Соединенных Штатов Америки Мэтью Аксельрод.

Об этом пишет Reuters.

"59-летний Кирилл Буяновский и 55-летний Дуглас Робертсон обвиняются в сговоре с целью обойти экспортное законодательство США путем продажи авионики клиентам по всему миру, эксплуатирующих самолеты российского производства", – сообщило СМИ.

Отмечается, что мужчины ремонтировали и отправляли в РФ технологии от своей фирмы KanRus Trading Company. Они предоставляли ложную экспортную информацию. К примеру, дельцы делали счет-фактуру, в котором конечным пунктом назначения оборудования с наклейкой ФСБ РФ была Германия.

Впоследствии власти США задержали партию авионики. 28 февраля 2022 года министерство торговли сообщило мужчинам, что для экспорта оборудования им нужна соответствующая лицензия.

В мае, июне и июле подозреваемые незаконно переправляли электронику через Армению и Кипр.

Теперь они обвиняются в заговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении экспортной информации и контрабанде товаров.

В случае доказательства вины обоим грозит до 20 лет лишения свободы за каждое из обвинений в контрабанде.

Ранее стало известно, что Россия продолжала получать компоненты западного производства, которые могли использовать для производства оружия против Украины до ноября 2022 года. Отмечается, что компоненты, производимые компаниями Harting, Trimble и TE Connectivity, импортировались в Россию через официальных дистрибьюторов или через третьи страны, такие как Гонконг и Турция.

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