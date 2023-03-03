У США заарештували двох чоловіків за допомогу РФ: що відомо

В американському місті Канзас-Сіті заарештували двох чоловіків за допомогу Росії. Їх підозрюють у відправці авіаційних технологій, порушуючи американський експортний контроль. Про це заявив представник міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки Метью Аксельрод.

Про це пише Reuters.

"59-річний Кирил Буяновський і 55-річний Дуглас Робертсон звинувачуються в змові з метою обійти експортне законодавство США шляхом продажу авіоніки клієнтам по всьому світу, які експлуатують літаки російського виробництва", – повідомило ЗМІ.

Зазначається, чоловіки ремонтували та відправляли до РФ технології від своєї фірми KanRus Trading Company. Вони надавали неправдиву експортну інформацію. Наприклад, ділки робили рахунок-фактуру, у якому кінцевим пунктом призначення обладнання з наклейкою ФСБ РФ була Німеччина.

Згодом влада США затримала партію авіоніки. 28 лютого 2022 року міністерство торгівлі повідомило чоловікам, що для експорту обладнання їм потрібна відповідна ліцензія.

У травні, червні та липні підозрювані незаконно переправляли електроніку через Вірменію та Кіпр.

Тепер їх звинувачують у змові, експорті контрольованих товарів без ліцензії, фальсифікації та неподанні експортної інформації та контрабанді товарів.

У разі доведення провини обом загрожує до 20 років позбавлення волі за кожне зі звинувачень у контрабанді.

Раніше стало відомо, що Росія продовжувала отримувати компоненти західного виробництва, які могла використовувати для виробництва зброї проти України до листопада 2022 року. Зазначається, що компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, імпортувалися до Росії через офіційних дистриб'юторів або через треті країни, як-от Гонконг і Туреччина.

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