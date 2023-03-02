Когда Украина победит: полковник ФСБ в отставке назвал сроки

Украина может победить Россию на поле боя до конца 2023 года.

Такой прогноз сделал российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков в интервью Obozrevatel.

"Когда началась война, и Путин отправил свою армию в Украину, я предусмотрел, что война закончится к лету 2023 года. С учетом того, что Путин все-таки пошел на мобилизацию, думаю, война продлится по меньшей мере еще полгода, то есть конец 2023-го", – спрогнозировал российский оппозиционный политик.

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Запад начал закладывать ресурс на то, что война может продолжиться и в 2024-м. Но сейчас, по мнению Гудкова, они тоже начинают понимать, что войну нужно заканчивать в 2023 году разгромом путинской армии на территории Украины.

"Слава Богу, что это понимание появляется, потому что Путину нельзя давать много времени, чтобы психологически испытать удар", — отметил он.

Украина, по словам Гудкова, должна понимать, что не будет в безопасности, пока Путин у власти в Кремле, еще и с ядерной бомбой.

Отвечая на вопрос, что будет в России, когда украинцы выйдут на границы 1991 года, а российские войска будут разбиты и будут возвращаться в свои казармы, и останется ли Путин у власти на какое-то время, Геннадий Гудков отметил, что ключевой момент "на какое-то время", а вот на какое время – никто не знает.

"То есть мы можем сейчас говорить, что путинский режим получит неизлечимую травму и ушиб, от которого он не сможет оправиться, а вот что дальше – это вопрос сценария. Будет ли гражданская война против всех или не будет, я не знаю, никто не может предусмотреть. Мы сейчас считаем, что нужно делать ставку и создавать предпосылки для раскола, который может привести к внутреннему перевороту, и это более безопасный и простой вариант. Я, например, сторонник этого варианта. В своих разговорах с политиками, с дипломатами и западными должностными лицами я их призываю к этому. Победа – это завершение первого этапа войны, деоккупация территории, и здесь наступает второй этап, и он сложнее, и он не менее важен для мира, чем победа Украины. Остается безумная диктатура, вооруженная ядерным оружием, и что с этим делать? Вот второй этап сложнее, тяжелее, пока он в тумане, и здесь нужно делать что-то, чтобы этот туман рассеялся. И Украина должна понимать, что не будет в безопасности, пока Путин у власти в Кремле, еще и с ядерной бомбой", - подытожил он.

Напомним, советник Залужного считает, что война в Украине закончится на поле боя и никак иначе.

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