Когда закончится война: Данилов объяснил, что не все зависит от Украины

Он подчеркнул, что ключевой на сегодняшний день является военная помощь со стороны партнеров, а дальше все будет зависеть от ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что невозможно назвать точные сроки завершения войны, ведь это зависит не только от Украины.

Об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Данилов сказал, что 2 марта состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором традиционно обсуждали военные вопросы.

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"Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать, будет ли это (продолжительность войны – ред.) месяц, или два, или полгода, или немного больше. Имеем в виду, что не все зависит от нас", – пояснил секретарь. СНБО.

В то же время он отметил, что для скорейшего прекращения войны ключевой является помощь от западных партнеров Украины.

"У нас есть понимание, что помощь от наших партнеров так же для нас очень важна и ключевая в данном вопросе. Сейчас помощь идет. Я могу сказать, что она увеличивается", — сообщил Данилов.

"Ну и, конечно, (срок окончания войны – ред.) будет зависеть от наших Вооруженных сил, от наших парней и дивушек, защищающих нашу страну. Я точно знаю, что они ни в коем случае нас не подведут и все будет хорошо. Вопрос только времени”, – добавил чиновник.

Напомним, по оценке советника главнокомандующего ВСУ генерала Виктора Назарова, война в Украине может продолжаться еще не менее года.

Ранее глава военной разведки Кирилл Буданов заявлял о шансах для окончания войны с возвращением всех территорий на 1991 год уже летом 2023 года.

Украина может одержать победу в войне до конца 2023 года, если Запад передаст государству боевую авиацию. Такое мнение высказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что победу без западных истребителей придется ждать от трех до пяти лет.

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