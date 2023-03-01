Курс валют в Украине 1 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на первый день весны – 1 марта. Курс доллара не изменился с июля 2022 года. Евро выросло на 21 коп. Злотый вырос на 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ Курс доллара 1 доллар США – 36,56 (0 коп.) Курс евро 1 евро – 38,82 (+21 коп.) Курс злотого 1 польский злотый – 8,23 (+5коп.) В обменниках доллар продают в среднем за 39,5 грн, а смеются за 38,5 грн. За евро предлагают 40,6 грн., а продают за 41,6 грн. Курс доллара в банках: Приватбанк" — 38,40 грн — 38,90 грн

"Ощадбанк" – 38,00 грн – 39,75 грн

"Укрэксимбанк" – 38,40 грн – 39,40 грн,

"Райффайзен" – 39,20 грн – 39,90 грн,

ПУМБ – 38,75 грн – 39,50 грн. Курс евро в банках: "Приватбанк" – 39,90грн – 40,90 грн,

"Ощадбанк" – 39,20 – 41,80 грн,

"Укрэксимбанк" – 40,40 грн – 41,40 грн,

"Райффайзен" – 41,30 грн – 41,90 грн,

ПУМБ – 40,75 грн – 41,60 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" – 8,15 грн – 8,85 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,50 грн – 9,00 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, в правительстве был разработан проект постановления, определяющего порядок индексирования пенсий от 1 марта. В ближайшие дни ожидается утверждение постановления Кабмина. Речь идет о пенсиях по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца.

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