Курс валют в Украине 1 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара остается на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на первый день весны – 1 марта. Курс доллара не изменился с июля 2022 года. Евро выросло на 21 коп. Злотый вырос на 5 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в правительстве был разработан проект постановления, определяющего порядок индексирования пенсий от 1 марта. В ближайшие дни ожидается утверждение постановления Кабмина. Речь идет о пенсиях по возрасту, инвалидности и в связи с потерей кормильца.
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